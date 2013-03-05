版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 14:05 BJT

更正-日本股市：日经指数刷新四年半高位，日本迅销跳涨

(更正：英文原文有误，最后一段应为创2008年“9月初”以来最高，非“10月”)

路透东京3月5日 - 周二日本股市刷新四年半高位，因日本央行领导层提名人的听证会，巩固进一步货币宽松的预期。日本迅销(Fast Retailing) 公布强劲营收后，股价跳涨。

日经指数早盘上涨0.8%，收报11,739.12.点。

盘中指数一度上涨至11,779.42点，创2008年9月初以来最高，超越周一所创的前一个四年半高位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐