修正-《中国债券市场每日交易备忘》--3月7日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：标题日期有误，应为“3月7日”) (欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标： 中国进出口行200亿元人民币五年期固息金融债上午10:00-11:00招标，中标利率预测均值为3.90% 中国进出口行200亿元七年期固息金融债上午10:00-11:00招标，中标利率预测均值为4.11% 科伦药业 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和兴业银行主承 国泰君安证券15亿元三个月期短融招标，工行/建行等主承 久立特材 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 宝钢集团新疆八一钢铁8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 上海张江集团20亿元一年期短融041369006，票面利率4.26% 山东胜通5亿元一年期短融041353011，票面利率4.94% 国信证券30亿元三个月期短融071311001，票面利率3.80% 中国证券金融公司30亿元三个月期短融071305001，票面利率3.79% 赣粤高速 15亿元10年期中票1382076，票面利率5.35% 葛洲坝集团5亿元五年期中票1382078，票面利率4.87% 葛洲坝 6亿元七年期中票1382077，票面利率5.11% 铁法煤业集团10亿元五年期中票1382079，票面利率5.14% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元一年期增发浮息债(三个月Shibor基准)130210，发行价100.43元 国开行50亿元三年期增发浮息债(三个月Shibor基准)130211，发行价100.88元 国开行60亿元五年期增发浮息债(三个月Shibor基准)130212，发行价101.14元 国开行50亿元七年期增发浮息债(三个月Shibor基准)130213，发行价101.32元 福清市国资营运公司10亿元八年期固息债1380081，票面利率6.66% 第一创业证券6亿元三个月期短融 成商集团 1.5亿元一年期短融 金陵建工集团3亿元一年期短融 南玻A 11亿元一年期短融 上港集团 30亿元一年期短融 温州港集团3亿元一年期短融 福建三安集团10亿元五年期中票 西王集团8亿元五年期中票 上海临港发展集团7亿元五年期中票 河南水利建设投资10亿元五年期中票 湖南富兴集团6亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国泰君安证券20亿元三个月期短融1290014到期兑付，票面利率4.45% 海印股份 3亿元一年期短融041252006到期兑付，票面利率8.5% 东方航空集团10亿元一年期短融041256004到期兑付，票面利率4.54% 中国铁路物资股份21亿元一年期短融041258007到期兑付，票面利率4.54% 中国普天信息产业股份公司16亿元一年期短融041261011到期兑付，票面利率5.77% 辽宁曙光汽车集团股份公司1亿元一年期短融041264004到期兑付，票面利率7.2% 中国华润总公司30亿元15年期固息债068008付息，票面利率4.05% 国家开发银行100亿元五年期固息金融债100234付息，票面利率3.70% 国开行160亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)100235付息，基本利差0.45% 国开行160亿元五年期浮息金融债(三个月SHIBOR基准)100236付息，基本利差0.05% 进出口行145.5亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)100307付息，基本利差0.37% 国家开发投资公司30亿元15年期附投资人选择权固息债(10+5)1180052付息，票面利率5.7% 宝鸡市投资(集团)15亿元七年期附投资人选择权固息债(5+2)1180053付息，票面利率7.15% 北京首都公路发展公司10亿元三年期中票1182052付息，票面利率4.86% 福建高速公路20亿元五年期(一年定存基准)浮息中票1182053付息，基本利差2.7% 浙江泰隆商业银行6.5亿元15年期附发行人选择权(10+5)混合资本债1220002付息，票面利率8.1% 徐州经济技术开发区国资公司18亿元七年期固息债1280031付息，票面利率8.2% 福建高速公路30亿元五年期中票1282047付息，票面利率5.53% 山东魏桥创业集团15亿元三年期中票1282048付息，票面利率6.4% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --今年中国券商行业的创新将继续推进。中国证券报周四报导，市场开放有望成为2013年券业创新的亮点之 一；有关部门将支持长期机构资金、民营资本参股证券公司或设立专业性证券公司，并支持证券公司与互联网 金融公司合作，支持设立网上证券公司。 --中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周三表示，目前1%的人民币汇率波幅是合适的，现在世界经济不确 定的情况下，通过央行干预保持汇率稳定有利于中国经济和世界经济。 --证监会公布规定，扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资试点试点机构类型，并放宽投资 范围限制，允许机构根据市场情况自主决定产品类型。 中国海关3/8公布2月进出口贸易数据 (1月顺差291.5亿美元) 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月为-1.6%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月为2.0%) 1-2月固定资产投资 (去年1-12月为20.6%) 1-2月社会消费品零售总额 (去年12月为15.2%) 1-2月工业增加值 (去年12月为10.3%) 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/边竞; 审校 刘昕/康熙泽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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