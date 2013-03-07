修正-《中国债券市场每日交易备忘》--3月7日

(更正：标题日期有误，应为“3月7日”) (欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标： 中国进出口行200亿元人民币五年期固息金融债上午10:00-11:00招标，中标利率预测均值为3.90% 中国进出口行200亿元七年期固息金融债上午10:00-11:00招标，中标利率预测均值为4.11% 科伦药业 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和兴业银行主承 国泰君安证券15亿元三个月期短融招标，工行/建行等主承 久立特材 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 宝钢集团新疆八一钢铁8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 上海张江集团20亿元一年期短融041369006，票面利率4.26% 山东胜通5亿元一年期短融041353011，票面利率4.94% 国信证券30亿元三个月期短融071311001，票面利率3.80% 中国证券金融公司30亿元三个月期短融071305001，票面利率3.79% 赣粤高速 15亿元10年期中票1382076，票面利率5.35% 葛洲坝集团5亿元五年期中票1382078，票面利率4.87% 葛洲坝 6亿元七年期中票1382077，票面利率5.11% 铁法煤业集团10亿元五年期中票1382079，票面利率5.14% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元一年期增发浮息债(三个月Shibor基准)130210，发行价100.43元 国开行50亿元三年期增发浮息债(三个月Shibor基准)130211，发行价100.88元 国开行60亿元五年期增发浮息债(三个月Shibor基准)130212，发行价101.14元 国开行50亿元七年期增发浮息债(三个月Shibor基准)130213，发行价101.32元 福清市国资营运公司10亿元八年期固息债1380081，票面利率6.66% 第一创业证券6亿元三个月期短融 成商集团 1.5亿元一年期短融 金陵建工集团3亿元一年期短融 南玻A 11亿元一年期短融 上港集团 30亿元一年期短融 温州港集团3亿元一年期短融 福建三安集团10亿元五年期中票 西王集团8亿元五年期中票 上海临港发展集团7亿元五年期中票 河南水利建设投资10亿元五年期中票 湖南富兴集团6亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国泰君安证券20亿元三个月期短融1290014到期兑付，票面利率4.45% 海印股份 3亿元一年期短融041252006到期兑付，票面利率8.5% 东方航空集团10亿元一年期短融041256004到期兑付，票面利率4.54% 中国铁路物资股份21亿元一年期短融041258007到期兑付，票面利率4.54% 中国普天信息产业股份公司16亿元一年期短融041261011到期兑付，票面利率5.77% 辽宁曙光汽车集团股份公司1亿元一年期短融041264004到期兑付，票面利率7.2% 中国华润总公司30亿元15年期固息债068008付息，票面利率4.05% 国家开发银行100亿元五年期固息金融债100234付息，票面利率3.70% 国开行160亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)100235付息，基本利差0.45% 国开行160亿元五年期浮息金融债(三个月SHIBOR基准)100236付息，基本利差0.05% 进出口行145.5亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)100307付息，基本利差0.37% 国家开发投资公司30亿元15年期附投资人选择权固息债(10+5)1180052付息，票面利率5.7% 宝鸡市投资(集团)15亿元七年期附投资人选择权固息债(5+2)1180053付息，票面利率7.15% 北京首都公路发展公司10亿元三年期中票1182052付息，票面利率4.86% 福建高速公路20亿元五年期(一年定存基准)浮息中票1182053付息，基本利差2.7% 浙江泰隆商业银行6.5亿元15年期附发行人选择权(10+5)混合资本债1220002付息，票面利率8.1% 徐州经济技术开发区国资公司18亿元七年期固息债1280031付息，票面利率8.2% 福建高速公路30亿元五年期中票1282047付息，票面利率5.53% 山东魏桥创业集团15亿元三年期中票1282048付息，票面利率6.4% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --今年中国券商行业的创新将继续推进。中国证券报周四报导，市场开放有望成为2013年券业创新的亮点之 一；有关部门将支持长期机构资金、民营资本参股证券公司或设立专业性证券公司，并支持证券公司与互联网 金融公司合作，支持设立网上证券公司。 --中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周三表示，目前1%的人民币汇率波幅是合适的，现在世界经济不确 定的情况下，通过央行干预保持汇率稳定有利于中国经济和世界经济。 --证监会公布规定，扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资试点试点机构类型，并放宽投资 范围限制，允许机构根据市场情况自主决定产品类型。 中国海关3/8公布2月进出口贸易数据 (1月顺差291.5亿美元) 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月为-1.6%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月为2.0%) 1-2月固定资产投资 (去年1-12月为20.6%) 1-2月社会消费品零售总额 (去年12月为15.2%) 1-2月工业增加值 (去年12月为10.3%) 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/边竞; 审校 刘昕/康熙泽)