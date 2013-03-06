版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 07:42 BJT

更正-《日本央行焦点》今日会议料维持政策不变，按兵不动以待新总裁到来

(更正：内文第一段译文有误，“周二”应改为“周四”)

* 日本央行将在0330-0530GMT公布政策决定

* 央行料按兵不动，可能上修经济预估

* 央行已做好新任总裁将采取更大胆政策举措的准备

* 白川方明的讲话内容将在0715GMT之后披露

* 中国主权财富基金中投(CIC)总经理高西庆对日圆贬值发出警告

路透东京3月7日 - 日本央行周四料维持货币政策不变，以按兵不动的方式等待新领导人的到来。下一届央行领导层料将采取更为大胆的政策举措，尝试结束将近20年来的温和通缩。

这将是总裁白川方明及其两位副手在3月19日离任之前于央行任内的最后一次政策决议会议。他们在这五年任期当中，历经了2008年雷曼兄弟破产后的金融危机，以及2011年3月海啸强震袭击日本的大浩劫。

投资者预期央行要到4月3-4日的下一次会议上才会宣布新的刺激举措，届时主张积极宽松政策的新总裁黑田东彦将上任。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐