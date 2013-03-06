更正-《日本央行焦点》今日会议料维持政策不变，按兵不动以待新总裁到来

投行观点：Renaissancere Holdings目标价从146美元下调至145--KBW
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(更正：内文第一段译文有误，“周二”应改为“周四”)
* 日本央行将在0330-0530GMT公布政策决定
* 央行料按兵不动，可能上修经济预估
* 央行已做好新任总裁将采取更大胆政策举措的准备
* 白川方明的讲话内容将在0715GMT之后披露
* 中国主权财富基金中投(CIC)总经理高西庆对日圆贬值发出警告
路透东京3月7日 - 日本央行周四料维持货币政策不变，以按兵不动的方式等待新领导人的到来。下一届央行领导层料将采取更为大胆的政策举措，尝试结束将近20年来的温和通缩。
这将是总裁白川方明及其两位副手在3月19日离任之前于央行任内的最后一次政策决议会议。他们在这五年任期当中，历经了2008年雷曼兄弟破产后的金融危机，以及2011年3月海啸强震袭击日本的大浩劫。
投资者预期央行要到4月3-4日的下一次会议上才会宣布新的刺激举措，届时主张积极宽松政策的新总裁黑田东彦将上任。
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路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)