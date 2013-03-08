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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 10:51 BJT

更正-中国数据：2月出口同比增长21.8%，进口下滑15.2%--海关

(文中第二段当月贸易顺差应为152.5“亿美元”，非152.5“美元”)
    路透北京3月8日 - 中国海关周五公布，2月出口同比增长21.8%，高于路透调查预估中
值10.1%；进口同比下降15.2%，降幅大于预估的减少8.8%。
    
    当月贸易顺差为152.5亿美元，路透调查中值为逆差78亿美元。
    
    经季节调整后,中国2月出口增长20.6%，进口增长6.5%。
    
    2月贸易数据详情如下:    
      指标         2月实际值    2月预估中值      区间        上月     上年同期
     出口(%)          21.8         10.1       -10.0~30.0      25        18.4
     进口(%)         -15.2         -8.8        -16.0~9.5     28.8       39.6
 贸易顺差(亿美元     152.5          -78        -320~+349     291.5     -314.9
        )                                                            
    浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)
    欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完)

 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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