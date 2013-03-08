更正-中国数据：2月出口同比增长21.8%，进口下滑15.2%--海关

(文中第二段当月贸易顺差应为152.5“亿美元”，非152.5“美元”) 路透北京3月8日 - 中国海关周五公布，2月出口同比增长21.8%，高于路透调查预估中 值10.1%；进口同比下降15.2%，降幅大于预估的减少8.8%。 当月贸易顺差为152.5亿美元，路透调查中值为逆差78亿美元。 经季节调整后,中国2月出口增长20.6%，进口增长6.5%。 2月贸易数据详情如下: 指标 2月实际值 2月预估中值 区间 上月 上年同期 出口(%) 21.8 10.1 -10.0~30.0 25 18.4 进口(%) -15.2 -8.8 -16.0~9.5 28.8 39.6 贸易顺差(亿美元 152.5 -78 -320~+349 291.5 -314.9 ) 浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn) 欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)