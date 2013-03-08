更正-中国数据：2月出口同比增长21.8%，进口下滑15.2%--海关

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(文中第二段当月贸易顺差应为152.5“亿美元”，非152.5“美元”) 路透北京3月8日 - 中国海关周五公布，2月出口同比增长21.8%，高于路透调查预估中 值10.1%；进口同比下降15.2%，降幅大于预估的减少8.8%。 当月贸易顺差为152.5亿美元，路透调查中值为逆差78亿美元。 经季节调整后,中国2月出口增长20.6%，进口增长6.5%。 2月贸易数据详情如下: 指标 2月实际值 2月预估中值 区间 上月 上年同期 出口(%) 21.8 10.1 -10.0~30.0 25 18.4 进口(%) -15.2 -8.8 -16.0~9.5 28.8 39.6 贸易顺差(亿美元 152.5 -78 -320~+349 291.5 -314.9 ) 浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn) 欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。