修正-表格：LME金属库存最新变化--3月7日

(因因为有误，标题中的日期应为“3月7日”，非“3月6日”) 路透伦敦3月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 481,225 +7,475 锡 13,520 +40 铅 286,150 -1,550 锌 1,198,025 -2,775 铝 5,197,450 +9,525 镍 160,962 -60 铝合金 83,840 -80 NASAAC 145,320 -120 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 王冠中; 审校 张明钧)