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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 19:30 BJT

修正-表格：LME金属库存最新变化--3月7日

(因因为有误，标题中的日期应为“3月7日”，非“3月6日”)
    路透伦敦3月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
    品种       最新库存        变动
     铜         481,225      +7,475
     锡          13,520         +40
     铅         286,150      -1,550
     锌       1,198,025      -2,775
     铝       5,197,450      +9,525
     镍         160,962         -60
   铝合金        83,840         -80
   NASAAC       145,320        -120
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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