更正-表格: 加拿大1月贸易逆差2.37亿加元，12月修正为逆差3.32亿

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(更正：因英文原文有误，内文第一段1月和12月逆差应为“2.37亿”和“3.32亿”，非“2,370亿”和“3,320亿”)
路透3月7日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大1月贸易逆差为2.37亿加元，低于预期，主要因原油和天然沥青出口较多，12月修正为逆差3.32亿加元。
加拿大1月出口增加2.1%至390.6亿加元，进口则增加1.9%至393.0亿加元。加拿大对美国贸易顺差增至42.5亿加元。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
1月 12月(修正值) 变动百分比(%) 12月(前值)
贸易收支 -0.237 -0.332 n.a -0.901
出口 39.058 38.239 +2.1 37.604
进口 39.295 38.571 +1.9 38.505
路透调查的分析师平均预估加拿大1月贸易逆差6亿加元。(完) (编译 王丽鑫; 审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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