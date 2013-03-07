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市场报道 | 2013年 3月 8日 星期五 06:40 BJT

更正-表格: 加拿大1月贸易逆差2.37亿加元，12月修正为逆差3.32亿

(更正：因英文原文有误，内文第一段1月和12月逆差应为“2.37亿”和“3.32亿”，非“2,370亿”和“3,320亿”)

路透3月7日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大1月贸易逆差为2.37亿加元，低于预期，主要因原油和天然沥青出口较多，12月修正为逆差3.32亿加元。

加拿大1月出口增加2.1%至390.6亿加元，进口则增加1.9%至393.0亿加元。加拿大对美国贸易顺差增至42.5亿加元。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

1月 12月(修正值) 变动百分比(%) 12月(前值)

贸易收支 -0.237 -0.332 n.a -0.901

出口 39.058 38.239 +2.1 37.604

进口 39.295 38.571 +1.9 38.505

路透调查的分析师平均预估加拿大1月贸易逆差6亿加元。(完) (编译 王丽鑫; 审校 利棣儿)
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