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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 13:54 BJT

更正-台股业绩：台积电2月合并营收411.8亿台币，月减13.2%

(首段文字及表格中应为，较上年同期增“21.5%”，非“29.4%”)

路透台北3月8日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，2月合并营收为411.8亿台币，较上年同期增21.5%，较上月则减13.2%。

台积电此前表示，预估第一季合并营收在1,270-1,290亿台币，上季为1,313.1亿。

该股今日收升0.49%，报103.5台币；大盘加权股价指数 则收升0.69%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%) 2013年2月 411.8 -13.2 +21.5 2013年1月 474.4 +27.7 +37.1 2012年12月(非合并) 365.6 -16.2 +19.6 (完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)

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台股业绩,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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