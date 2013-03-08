更正-台股业绩：台积电2月合并营收411.8亿台币，月减13.2%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(首段文字及表格中应为，较上年同期增“21.5%”，非“29.4%”)
路透台北3月8日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，2月合并营收为411.8亿台币，较上年同期增21.5%，较上月则减13.2%。
台积电此前表示，预估第一季合并营收在1,270-1,290亿台币，上季为1,313.1亿。
该股今日收升0.49%，报103.5台币；大盘加权股价指数 则收升0.69%。
台积电最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%) 2013年2月 411.8 -13.2 +21.5 2013年1月 474.4 +27.7 +37.1 2012年12月(非合并) 365.6 -16.2 +19.6 (完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。