修正-表格: 加拿大2月就业岗位增加5.07万个高于预期,失业率持平于7.0%(3月8日)

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(更正：标题中的“1月”有误，应为“2月”)
路透3月8日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大2月就业岗位增加5.07万个，因服务业增长弥补了制造业岗位的减少。
失业率仍为7.0%，越来越多的人加入劳动力大军。
2013年2月 2013年1月
就业人口变动 +50,700 -21,900
全职就业 +33,600 -20,600
兼职就业 +17,200 -1,400
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 66.7% 66.6% (完)
(编译 王丽鑫 审校 孙茉莉)
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