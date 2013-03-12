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货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 11:52 BJT

修正-表格: 加拿大2月就业岗位增加5.07万个高于预期,失业率持平于7.0%(3月8日)

(更正：标题中的“1月”有误，应为“2月”)

路透3月8日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大2月就业岗位增加5.07万个，因服务业增长弥补了制造业岗位的减少。

失业率仍为7.0%，越来越多的人加入劳动力大军。

2013年2月 2013年1月

就业人口变动 +50,700 -21,900

全职就业 +33,600 -20,600

兼职就业 +17,200 -1,400

失业率 7.0% 7.0%

就业参与率 66.7% 66.6% (完)

(编译 王丽鑫 审校 孙茉莉)
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