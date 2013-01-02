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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 17:03 BJT

更正-台湾央行: 共发行2,870亿台币存单,存单减61.5亿(12月28日)

(更正标题及内文第一段,存单到期"2,912.5"亿及存单发行余额减"42.5"亿有误,请改为"2,931.5"亿及"61.5"亿)

路透台北12月28日 - 台湾央行周五公布,今日共发行2,870亿台币存单,若相较存单到期金额2,931.5亿(原来写2912.5),存单发行余额减61.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,771.5

91天期 0.93 76.0 182天期 1.05 22.5

央行上日共发行246亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,844.6亿台币.

拆款中心资料 显示修正后周四超额准备为1,045亿台币;累计超额准备为418亿台币,加计前期1%的超额准备为1,871亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽/杨淑祯)
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