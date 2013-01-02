更正-台湾央行: 共发行2,870亿台币存单,存单减61.5亿(12月28日)

路透基点：绿地香港控股正在自行安排3.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
(更正标题及内文第一段,存单到期"2,912.5"亿及存单发行余额减"42.5"亿有误,请改为"2,931.5"亿及"61.5"亿)
路透台北12月28日 - 台湾央行周五公布,今日共发行2,870亿台币存单,若相较存单到期金额2,931.5亿(原来写2912.5),存单发行余额减61.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,771.5
91天期 0.93 76.0 182天期 1.05 22.5
央行上日共发行246亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,844.6亿台币.
拆款中心资料 显示修正后周四超额准备为1,045亿台币;累计超额准备为418亿台币,加计前期1%的超额准备为1,871亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽/杨淑祯)
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
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1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月28日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,000 4月27日 300 2.45% 100 2.60% 100 2.75% 500 5,000 4月26日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,400 4月25日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 8