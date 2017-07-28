更正 -《全球汇市》瑞郎兑美元关键技术位失守，料录得近两年最大周线跌幅

(更正：内文第四段因译文有误，应更正为0.9677“瑞郎”，非“美元”) * 瑞郎/美元突破主要技术点位 * 在G10货币中仍是“估值过高”最严重的货币--摩根士丹利 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月28日 - 瑞郎周五下跌，兑美元料将录得逾22个月最大周线跌幅，此前已突 破一些主要的技术水准。 瑞郎兑欧元走疲态势更为明显，因为在欧洲央行政策制定者近期乐观表态之后，投资者 更为看好欧元计价资产。 “在欧元/瑞郎冲破1.10水平之后，有一些调整仓位平衡的资金流入，同时在这些价位 的期权障碍不多，因此可能续涨，”丰业银行亚洲外汇销售及交易主管Gerrard Katz表示。 瑞郎兑美元 下跌0.3%至0.9677瑞郎，本周下跌超过2%，创下2015年10月以来最大 单周跌幅。 瑞郎兑欧元 下跌0.5%至1.1328瑞郎，根据路透数据，瑞郎兑欧元自2008年9月 以来首度在200周均线下方交投。 摩根士丹利策略师团队预期瑞郎将进一步下跌，因瑞郎“仍旧是G10货币中币值遭到高 估的货币”，尽管本周下跌。 “放空瑞郎交易，是针对欧洲经济暨货币联盟(EMU)经济及政治稳定前景看好的另一种 操作选择，”摩根士丹利分析师在晨报中指出。 美元兑其他主要货币周五下跌，盘初的微弱反弹消退，今日稍晚将有美国第二季经济增 长数据出炉。 美元指数 微跌，报93.755，上日小涨0.2%。 市场目前聚焦于1230GMT公布的美国第二季国内生产总值(GDP)数据。 分析师预估美国第二季GDP环比年率料为增长2.6%，高于第一季的1.4%。若数据强劲， 势必将协助美元由近日跌势暂获喘歇。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1694 1.1676 +0.15 +11.23 1.0513 美元/日圆 111.08 111.22 -0.13 -4.95 116.87 欧元/日圆 129.93 129.87 +0.05 +5.51 123.14 美元/瑞郎 0.9680 0.9648 +0.33 -4.89 1.0178 英镑/美元 1.3071 1.3066 +0.04 +5.96 1.2336 美元/加元 1.2532 1.2551 -0.15 -6.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.7421 6.7443 -0.03 -3.31 6.9726 澳元/美元 0.7969 0.7963 +0.08 +10.45 0.7215 新西兰元/美元 0.7482 0.7489 -0.09 +7.79 0.6941 欧元/瑞郎 1.1323 1.1264 +0.52 +5.65 1.0717 欧元/英镑 0.8946 0.8936 +0.11 +5.02 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5196 9.5948 -0.78 -0.63 9.5799 美元/挪威克朗 7.9413 7.9514 -0.13 -8.05 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/张明钧/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦/徐文焰)