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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 17:05 BJT

更正-台湾汇市：台币连续第二日微收跌，美元回稳暂随韩元等亚币趋弱盘整

 (更正元太外汇报价)
    * 台币兑美元连续第二日微收跌
    * 美联储6月升息预期增温支撑美元回稳
    * 午后外资偏向汇出惟出口商抛汇略增
    * 台币兑美元明日区间料在30.100-30.200

    路透台北5月4日 - 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储
一如预期维持利率不变，并强调美国就业市场强劲，带动美国6月升息预期增温，支撑美元
走势回稳，且午后外资偏向汇出，带动台币随韩元等亚币趋弱盘整。
    
    他们指出，盘中有外资进行FIXING(定价)交易引领台币区间偏跌，且午后外资美元买需
转趋明显，使短线涨多的台币略见回档压力，惟部分出口商在台币贬破30.100后抛汇意愿提
高，略有收敛台币跌幅，后续关注外资进一步动向。
    
    〞现在外资站哪边，就往哪边动。〞一大型银行交易员说。 
    
    资金流向方面，交易员称，尽管外资连续九日买超台股已达593.21亿台币，但午后外资
仍偏向汇出，略有调节台币多头部位，预期短线外资不致于大量汇出，而随着出口商抛汇意
愿稍有升高，及场上持续消化散户间的日圆、澳币等外币换汇潮，今日量能仍算持稳。
   
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影
响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。
    
    台湾股市周四微收扬，续创逾六周新高，连续第九日涨势；证交所资料显
示，外资及陆资在台股买超49.53亿台币 ，连九个交易日买超共计593.21亿台币。[nL4T1I5
238]  
    
    多数亚洲货币周四温和下跌，美元守住美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表鹰派政策
声明后录得的涨幅。其中韩元兑美元也走软，韩元兑美元今收报1,
132.4，较上日收盘价1,130.5跌0.2%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与
上日尾盘变化不大；本地时间16:07时，一个月美元/台币远汇报30.089/30.1
30，上日收在30.020。
            
    交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.100-30.200。 
    
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 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.140    30.072  30.030-30.144   30.030     6.68       7.63
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.138    30.071  30.080-30.145   30.119     3.33       4.32
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(N         最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                            
                                                
 美元/台币一个月期          -0.050/-0.040             -0.050/-0.045
 美元/台币六个月期          -0.240/-0.220             -0.235/-0.225
 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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