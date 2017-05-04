更正-台湾汇市：台币连续第二日微收跌，美元回稳暂随韩元等亚币趋弱盘整

(更正元太外汇报价)
* 台币兑美元连续第二日微收跌
* 美联储6月升息预期增温支撑美元回稳
* 午后外资偏向汇出惟出口商抛汇略增
* 台币兑美元明日区间料在30.100-30.200
路透台北5月4日 - 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储
一如预期维持利率不变，并强调美国就业市场强劲，带动美国6月升息预期增温，支撑美元
走势回稳，且午后外资偏向汇出，带动台币随韩元等亚币趋弱盘整。
他们指出，盘中有外资进行FIXING(定价)交易引领台币区间偏跌，且午后外资美元买需
转趋明显，使短线涨多的台币略见回档压力，惟部分出口商在台币贬破30.100后抛汇意愿提
高，略有收敛台币跌幅，后续关注外资进一步动向。
〞现在外资站哪边，就往哪边动。〞一大型银行交易员说。
资金流向方面，交易员称，尽管外资连续九日买超台股已达593.21亿台币，但午后外资
仍偏向汇出，略有调节台币多头部位，预期短线外资不致于大量汇出，而随着出口商抛汇意
愿稍有升高，及场上持续消化散户间的日圆、澳币等外币换汇潮，今日量能仍算持稳。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影
响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。
台湾股市周四微收扬，续创逾六周新高，连续第九日涨势；证交所资料显
示，外资及陆资在台股买超49.53亿台币 ，连九个交易日买超共计593.21亿台币。[nL4T1I5
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多数亚洲货币周四温和下跌，美元守住美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表鹰派政策
声明后录得的涨幅。其中韩元兑美元也走软，韩元兑美元今收报1,
132.4，较上日收盘价1,130.5跌0.2%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与
上日尾盘变化不大；本地时间16:07时，一个月美元/台币远汇报30.089/30.1
30，上日收在30.020。
交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.100-30.200。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交
元 亿美元 量／亿美
报价 元
台北外汇经纪公 30.140 30.072 30.030-30.144 30.030 6.68 7.63
司
元太外汇经纪公 30.138 30.071 30.080-30.145 30.119 3.33 4.32
司
无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准
DF)
美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.050/-0.045
美元/台币六个月期 -0.240/-0.220 -0.235/-0.225
(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)