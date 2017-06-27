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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 15:51 BJT

更正-新兴汇市：亚币狭幅波动，关注美联储主席叶伦发言

 (更正：英文有误。因今日马来西亚市场休市，删除第八段马币报价。)
    路透6月27日 - 多数新兴亚洲货币周二在狭幅区间交投，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在今日稍后一场活动的讲话中，是否会坚持她对经济前景的乐观看法。

    在最近一系列美国经济数据表现疲弱后，叶伦将在伦敦参加一场有关全球经济议题的讨论。
    
    美联储今年已两度升息，并曾预测年内还会再升息一次。

    纽约联储总裁杜德利在周一发表的言论中称，尽管美联储自去年12月以来已升息三次，但过去一年金融环境已变得更为宽松，这是要继续紧缩的另一个原因。
    
    “在比较淡静的一天，市场参与者可能要关注美联储主席叶伦的讲话，”法国兴业银行在报告中称。
    
    印度卢比        涨幅较大，但也仅上涨了0.1%，显示亚币波动很小。
    
    美国总统特朗普周一敦促印度总理莫迪做出更大努力，以降低印度贸易壁垒。
    
    其他亚币方面，泰铢        和坡元      兑美元均持平。
    
    菲律宾披索          跌幅最大，下滑0.1%。

    韩元兑美元          周二盘初一度上涨0.3%，但之后回吐涨幅。
    
    韩国央行周二公布的调查结果显示，6月韩国消费者信心连续第五个月改善，触及六年半高位，受访者对韩国经济的看法愈发乐观。            
    
    韩股触及纪录高位，亦提振韩元人气。
    
    外资已连续三个交易日买超韩股。
 
                                     亚洲     当日  今年以来   2016年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.80    111.83   +0.03   +4.71    117.07
    坡元                   1.3869    1.3878   +0.06   +4.48    1.4490
    台币                   30.320    30.335   +0.05   +6.46    32.279
    韩元                  1137.70   1137.10   -0.05   +6.15   1207.70
    泰铢                    33.97     33.96   -0.03   +5.39     35.80
    菲律宾披索              50.25     50.22   -0.05   -1.04     49.72
    印度卢比                64.45     64.52   +0.10   +5.38     67.92
    人民币                 6.8420    6.8415   -0.01   +1.53    6.9467
    注：印尼及马来西亚金融市场因假期休市。
        人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完) (编译/审校 张若琪/王颖/蔡美珍/杜明霞/于春红)
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