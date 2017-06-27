更正-新兴汇市：亚币狭幅波动，关注美联储主席叶伦发言

(更正：英文有误。因今日马来西亚市场休市，删除第八段马币报价。) 路透6月27日 - 多数新兴亚洲货币周二在狭幅区间交投，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在今日稍后一场活动的讲话中，是否会坚持她对经济前景的乐观看法。 在最近一系列美国经济数据表现疲弱后，叶伦将在伦敦参加一场有关全球经济议题的讨论。 美联储今年已两度升息，并曾预测年内还会再升息一次。 纽约联储总裁杜德利在周一发表的言论中称，尽管美联储自去年12月以来已升息三次，但过去一年金融环境已变得更为宽松，这是要继续紧缩的另一个原因。 “在比较淡静的一天，市场参与者可能要关注美联储主席叶伦的讲话，”法国兴业银行在报告中称。 印度卢比 涨幅较大，但也仅上涨了0.1%，显示亚币波动很小。 美国总统特朗普周一敦促印度总理莫迪做出更大努力，以降低印度贸易壁垒。 其他亚币方面，泰铢 和坡元 兑美元均持平。 菲律宾披索 跌幅最大，下滑0.1%。 韩元兑美元 周二盘初一度上涨0.3%，但之后回吐涨幅。 韩国央行周二公布的调查结果显示，6月韩国消费者信心连续第五个月改善，触及六年半高位，受访者对韩国经济的看法愈发乐观。 韩股触及纪录高位，亦提振韩元人气。 外资已连续三个交易日买超韩股。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.80 111.83 +0.03 +4.71 117.07 坡元 1.3869 1.3878 +0.06 +4.48 1.4490 台币 30.320 30.335 +0.05 +6.46 32.279 韩元 1137.70 1137.10 -0.05 +6.15 1207.70 泰铢 33.97 33.96 -0.03 +5.39 35.80 菲律宾披索 50.25 50.22 -0.05 -1.04 49.72 印度卢比 64.45 64.52 +0.10 +5.38 67.92 人民币 6.8420 6.8415 -0.01 +1.53 6.9467 注：印尼及马来西亚金融市场因假期休市。 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 张若琪/王颖/蔡美珍/杜明霞/于春红)