更正-新兴汇市：亚币狭幅波动，关注美联储主席叶伦发言

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
(更正：英文有误。因今日马来西亚市场休市，删除第八段马币报价。) 路透6月27日 - 多数新兴亚洲货币周二在狭幅区间交投，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在今日稍后一场活动的讲话中，是否会坚持她对经济前景的乐观看法。 在最近一系列美国经济数据表现疲弱后，叶伦将在伦敦参加一场有关全球经济议题的讨论。 美联储今年已两度升息，并曾预测年内还会再升息一次。 纽约联储总裁杜德利在周一发表的言论中称，尽管美联储自去年12月以来已升息三次，但过去一年金融环境已变得更为宽松，这是要继续紧缩的另一个原因。 “在比较淡静的一天，市场参与者可能要关注美联储主席叶伦的讲话，”法国兴业银行在报告中称。 印度卢比 涨幅较大，但也仅上涨了0.1%，显示亚币波动很小。 美国总统特朗普周一敦促印度总理莫迪做出更大努力，以降低印度贸易壁垒。 其他亚币方面，泰铢 和坡元 兑美元均持平。 菲律宾披索 跌幅最大，下滑0.1%。 韩元兑美元 周二盘初一度上涨0.3%，但之后回吐涨幅。 韩国央行周二公布的调查结果显示，6月韩国消费者信心连续第五个月改善，触及六年半高位，受访者对韩国经济的看法愈发乐观。 韩股触及纪录高位，亦提振韩元人气。 外资已连续三个交易日买超韩股。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.80 111.83 +0.03 +4.71 117.07 坡元 1.3869 1.3878 +0.06 +4.48 1.4490 台币 30.320 30.335 +0.05 +6.46 32.279 韩元 1137.70 1137.10 -0.05 +6.15 1207.70 泰铢 33.97 33.96 -0.03 +5.39 35.80 菲律宾披索 50.25 50.22 -0.05 -1.04 49.72 印度卢比 64.45 64.52 +0.10 +5.38 67.92 人民币 6.8420 6.8415 -0.01 +1.53 6.9467 注：印尼及马来西亚金融市场因假期休市。 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 张若琪/王颖/蔡美珍/杜明霞/于春红)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。