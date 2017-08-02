更正 - 日本股市：日经指数早盘因企业强劲获利而上涨，苹果供应商表现亮眼

(更正：内文第一段因译文有误，应更正为“苹果公布上佳获利带动供应商股价大涨”，而非“苹果供应商公布上佳获利后股价大涨”)

路透东京8月2日 - 日股日经指数周三温和上涨，受日本企业获利强劲、以及苹果公布上佳获利带动供应商股价大涨的支撑。

日经指数早盘上涨0.4%至20,068.66点，周二收涨0.3%。

苹果供应商大涨，村田制作所涨4.18%，太阳诱电涨3.82%，东电化(TDK)涨2.75%，此前苹果公布第三季获利意外强劲，并暗示将按计划推出iPhone 10周年纪念版。

本田汽车大涨超过4%，这家日本第三大车厂调高全年营业利润预估，因亚洲需求强劲。

虽然日股受到强劲财报支撑，但交易商称日经指数将继续在20,000点关卡打转，因投资人对于日圆进一步上涨风险保持警戒。

“目前为止，企业公布的财报优于预期，但这样的正面因素被强势日圆相关担忧所抵销，”东京瑞银证券财富管理主管Toru Ibayashi表示。

“当日经指数在窄幅区间交投时，散户会在区间低档买进，若日圆贬值外资就会追高，但目前没有这样的情形。”

尽管美元兑日圆亚洲盘中上涨0.1%至110.490，但海外市场一度触及近七周低点109.920。

油价下跌带动矿业股逆势走低；美国库存数据导致美国原油价格跌回至每桶50美元下方。

日本国际石油开发帝石下跌0.65%， 石油资源开发(JAPEX)跌0.57%。

东证股价指数上涨0.28%至1,633.08点，JPX-日经400指数上涨0.31%至14,535.99点。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 艾茂林/王颖)