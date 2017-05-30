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债券 | 2017年 5月 30日 星期二 18:23 BJT

更正 - 欧洲金融：希腊否认有关该国考虑不接受更多纾困资金的报导

(更正：因英文原文有误，标题及内文更正为“考虑不接受更多纾困资金”，而非“考虑不偿还7月到期的债务”)

路透雅典5月30日 - 希腊政府发言人周二否认了德国一家报纸此前的报导；该报导称，若国际金主不能在希腊的债务减免问题上达成一致，希腊则考虑不接受更多纾困资金。

“这不是事实，”希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos告诉路透。“6月15日将会有解决方案。”(完) (编译 王琛；审校 王颖)
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