更正-芝加哥期市：大豆期货跌至四个月低点，或连续第三周下挫

(更正：内文第六段，应为“大豆出口销售”，而非“大豆期货出口销售”) 路透悉尼3月24日 - 美国大豆期货周五跌0.5%至四个月最低水平，充裕的全球供应可能促使大豆价格连续第三周下跌。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约本周迄今下跌近1.5%。 大豆周五触及每蒲式耳9.86美元低点，为11月18日以来最低水平。 主力玉米期货合约本周迄今下跌近3%，上周上涨近1%。 主力小麦期货本周已下跌3.5%，料将录得去年12月23日以来的最大周线跌幅。 美国农业部报告旧作玉米周度出口销售为1,347,100吨，高于交易商预估区间，为八周来最高位。2016/17年度交货的大豆出口销售亦超过交易商预期，为738,200吨。 美国农业部定于下周晚些时候发布年度种植前景报告。报告料将显示大豆种植面积创纪录高位。 以下为0211GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 421.00 0.00 +0.00% -0.30% 445.98 37 CBOT玉米 356.50 -0.25 -0.07% -0.63% 371.13 34 CBOT大豆 986.25 -4.75 -0.48% -1.35% 1024.95 26 CBOT稻米 9.83 -$0.02 -0.20% +0.51% $9.71 65 WTI原油 47.75 $0.05 +0.10% -0.60% $51.32 32 汇率 欧元/美元 $1.076 -$0.002 -0.18% -0.31% 美元/澳元 0.7620 -0.001 -0.08% -0.73% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 于春红)