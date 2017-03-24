版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 24日 星期五 11:02 BJT

更正-芝加哥期市：大豆期货跌至四个月低点，或连续第三周下挫

 (更正：内文第六段，应为“大豆出口销售”，而非“大豆期货出口销售”)
    路透悉尼3月24日 - 美国大豆期货周五跌0.5%至四个月最低水平，充裕的全球供应可能促使大豆价格连续第三周下跌。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约本周迄今下跌近1.5%。
    
    大豆周五触及每蒲式耳9.86美元低点，为11月18日以来最低水平。
    
    主力玉米期货合约本周迄今下跌近3%，上周上涨近1%。 
    
    主力小麦期货本周已下跌3.5%，料将录得去年12月23日以来的最大周线跌幅。
    
    美国农业部报告旧作玉米周度出口销售为1,347,100吨，高于交易商预估区间，为八周来最高位。2016/17年度交货的大豆出口销售亦超过交易商预期，为738,200吨。
    
    美国农业部定于下周晚些时候发布年度种植前景报告。报告料将显示大豆种植面积创纪录高位。

    以下为0211GMT报价：
 合约        价格    变动     涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                    动均值   
 CBOT小麦    421.00  0.00     +0.00%   -0.30%       445.98   37
 CBOT玉米    356.50  -0.25    -0.07%   -0.63%       371.13   34
 CBOT大豆    986.25  -4.75    -0.48%   -1.35%       1024.95  26
 CBOT稻米    9.83    -$0.02   -0.20%   +0.51%       $9.71    65
 WTI原油     47.75   $0.05    +0.10%   -0.60%       $51.32   32
 汇率                                                        
 欧元/美元   $1.076  -$0.002  -0.18%   -0.31%                
 美元/澳元   0.7620  -0.001   -0.08%   -0.73%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐