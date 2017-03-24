更正-芝加哥期市：大豆期货跌至四个月低点，或连续第三周下挫

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(更正：内文第六段，应为“大豆出口销售”，而非“大豆期货出口销售”) 路透悉尼3月24日 - 美国大豆期货周五跌0.5%至四个月最低水平，充裕的全球供应可能促使大豆价格连续第三周下跌。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约本周迄今下跌近1.5%。 大豆周五触及每蒲式耳9.86美元低点，为11月18日以来最低水平。 主力玉米期货合约本周迄今下跌近3%，上周上涨近1%。 主力小麦期货本周已下跌3.5%，料将录得去年12月23日以来的最大周线跌幅。 美国农业部报告旧作玉米周度出口销售为1,347,100吨，高于交易商预估区间，为八周来最高位。2016/17年度交货的大豆出口销售亦超过交易商预期，为738,200吨。 美国农业部定于下周晚些时候发布年度种植前景报告。报告料将显示大豆种植面积创纪录高位。 以下为0211GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 421.00 0.00 +0.00% -0.30% 445.98 37 CBOT玉米 356.50 -0.25 -0.07% -0.63% 371.13 34 CBOT大豆 986.25 -4.75 -0.48% -1.35% 1024.95 26 CBOT稻米 9.83 -$0.02 -0.20% +0.51% $9.71 65 WTI原油 47.75 $0.05 +0.10% -0.60% $51.32 32 汇率 欧元/美元 $1.076 -$0.002 -0.18% -0.31% 美元/澳元 0.7620 -0.001 -0.08% -0.73% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 于春红)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)