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货币新闻 | 2017年 4月 4日 星期二 10:18 BJT

更正-芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力

 (因译文有误，第三段应为“8,999.6万英亩”，而非“8,999.6英亩”)
    路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，在上日攀升至
逾三周高点后稍作喘息。美国政府预测今年玉米种植面积较低，支撑玉米
价格昨日上涨。
    
    玉米期货周一攀升至3月9日以来最高点每蒲式耳3.71-3/4美元
。
    
    美国农业部周五预测，美国农户今年将种植8,999.6万英亩玉米，低
于行业预测，对市场构成支撑。

    该机构预测美国大豆种植面积为8,948.2万英亩，高于交易商预期。
    
    大豆期货走势挣扎，因巴西创纪录的供应抵达市场。
    
    根据谷物出口协会Anec的数据，巴西3月大豆出口共计970万吨，为3
月纪录高点。Anec警告该国主要港口的大量农作物可能造成压力。
    
    周一收盘后，美国农业部公布冬小麦作物生长优良率为51%，上年同
期为59%。
    
    但农业部各州报告表明，在一些关键的冬小麦种植州，农作物生长评
级每周都有改善，包括堪萨斯州、德州、俄克拉荷马州和科罗拉多州。
    
    上周俄罗斯小麦出口价格下跌，一农业咨询机构周一表示，这是因为
埃及和土耳其需求减弱且卢布兑美元升值。

 以下为0129GMT报价：                                             
 合约            价格    变动    涨跌%   两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                             值  
 CBOT小麦    426.75    -1.00   -0.23%   +1.37%      438.03       48
 CBOT玉米    367.50    -0.25   -0.07%   +2.80%      367.08       65
 CBOT大豆    939.25    1.00    +0.11%   -2.47%      1004.57      11
 CBOT稻米    10.09     $0.02   +0.15%   +2.44%      $9.74        76
 WTI原油     50.24     $0.00   +0.00%   -0.71%      $50.44       60
 汇率                                                                
 欧元/美元   $1.067    $0.002  +0.16%   -0.07%                       
 美元/澳元   0.7598    -0.003  -0.39%   -0.55%                       
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/郑茵 审校 白云)
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