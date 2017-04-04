更正-芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(因译文有误，第三段应为“8,999.6万英亩”，而非“8,999.6英亩”) 路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，在上日攀升至 逾三周高点后稍作喘息。美国政府预测今年玉米种植面积较低，支撑玉米 价格昨日上涨。 玉米期货周一攀升至3月9日以来最高点每蒲式耳3.71-3/4美元 。 美国农业部周五预测，美国农户今年将种植8,999.6万英亩玉米，低 于行业预测，对市场构成支撑。 该机构预测美国大豆种植面积为8,948.2万英亩，高于交易商预期。 大豆期货走势挣扎，因巴西创纪录的供应抵达市场。 根据谷物出口协会Anec的数据，巴西3月大豆出口共计970万吨，为3 月纪录高点。Anec警告该国主要港口的大量农作物可能造成压力。 周一收盘后，美国农业部公布冬小麦作物生长优良率为51%，上年同 期为59%。 但农业部各州报告表明，在一些关键的冬小麦种植州，农作物生长评 级每周都有改善，包括堪萨斯州、德州、俄克拉荷马州和科罗拉多州。 上周俄罗斯小麦出口价格下跌，一农业咨询机构周一表示，这是因为 埃及和土耳其需求减弱且卢布兑美元升值。 以下为0129GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 426.75 -1.00 -0.23% +1.37% 438.03 48 CBOT玉米 367.50 -0.25 -0.07% +2.80% 367.08 65 CBOT大豆 939.25 1.00 +0.11% -2.47% 1004.57 11 CBOT稻米 10.09 $0.02 +0.15% +2.44% $9.74 76 WTI原油 50.24 $0.00 +0.00% -0.71% $50.44 60 汇率 欧元/美元 $1.067 $0.002 +0.16% -0.07% 美元/澳元 0.7598 -0.003 -0.39% -0.55% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/郑茵 审校 白云)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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