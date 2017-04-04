更正-芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力

(因译文有误，第三段应为“8,999.6万英亩”，而非“8,999.6英亩”) 路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，在上日攀升至 逾三周高点后稍作喘息。美国政府预测今年玉米种植面积较低，支撑玉米 价格昨日上涨。 玉米期货周一攀升至3月9日以来最高点每蒲式耳3.71-3/4美元 。 美国农业部周五预测，美国农户今年将种植8,999.6万英亩玉米，低 于行业预测，对市场构成支撑。 该机构预测美国大豆种植面积为8,948.2万英亩，高于交易商预期。 大豆期货走势挣扎，因巴西创纪录的供应抵达市场。 根据谷物出口协会Anec的数据，巴西3月大豆出口共计970万吨，为3 月纪录高点。Anec警告该国主要港口的大量农作物可能造成压力。 周一收盘后，美国农业部公布冬小麦作物生长优良率为51%，上年同 期为59%。 但农业部各州报告表明，在一些关键的冬小麦种植州，农作物生长评 级每周都有改善，包括堪萨斯州、德州、俄克拉荷马州和科罗拉多州。 上周俄罗斯小麦出口价格下跌，一农业咨询机构周一表示，这是因为 埃及和土耳其需求减弱且卢布兑美元升值。 以下为0129GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 426.75 -1.00 -0.23% +1.37% 438.03 48 CBOT玉米 367.50 -0.25 -0.07% +2.80% 367.08 65 CBOT大豆 939.25 1.00 +0.11% -2.47% 1004.57 11 CBOT稻米 10.09 $0.02 +0.15% +2.44% $9.74 76 WTI原油 50.24 $0.00 +0.00% -0.71% $50.44 60 汇率 欧元/美元 $1.067 $0.002 +0.16% -0.07% 美元/澳元 0.7598 -0.003 -0.39% -0.55% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/郑茵 审校 白云)