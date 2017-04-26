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货币新闻 | 2017年 4月 26日 星期三 18:24 BJT

更正 - 芝加哥期市：玉米期货接近七周高位，因担心种植进度进一步延迟

    * 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“
三周”

    路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部
降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日
上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。
    
    主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。

    主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。
    
    美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五
年平均水平18%。
    
    但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。
    
    分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均
水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。
    
    美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的
状况也进一步支撑春小麦。

    以下为0107 GMT报价：

 合约                  价格      变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值       RSI
 CBOT小麦            429.00      2.00   +0.47%       +2.33%         440.31        37
 CBOT玉米            373.75      2.00   +0.54%       +2.26%         368.70        60
 CBOT大豆            967.75      2.75   +0.28%       -0.41%         973.73        54
 CBOT稻米              9.29     $0.00   -0.05%       -3.28%          $9.91         9
 WTI原油              49.33    -$0.23   -0.46%       +0.20%         $50.16        30
 汇率                                                                               
 欧元/美元           $1.093    $0.001   +0.08%       +0.62%                         
 美元/澳元           0.7541     0.001   +0.08%       -0.33%                         
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 张若琪/李爽)
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