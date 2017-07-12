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更正(官方)-表格：英国截至5月的三个月失业率降至4.5%，为1975年以来最低
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2017年7月12日 / 下午2点46分 / 1 天前

更正(官方)-表格：英国截至5月的三个月失业率降至4.5%，为1975年以来最低

1 分钟阅读

 (英国国家统计局官方更正：6月请领失业金人数增加5,900人至81.5万人
（非“增加6,000人至非“82.9万人”）)
    路透7月12日 - 英国国家统计局周三公布：
    
    * 6月请领失业金人数增加5,900人至81.5万人，路透调查预估为增加
1万人
    * 截至5月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业人口减少6.
4万人至149.5万人；失业率为4.5%（路透调查预估为4.6%），为1975年以
来最低
　　* 截至5月的三个月平均每周薪资所得较上年同期增加1.8%(预估为增
加1.8%)，为2014年11月以来最小增幅
    * 截至5月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2
.0%(预估为增加1.9%)
    
    以下为详细数据(除特殊说明外，数据均经过季节调整):
     
     请领失业金人数       6月       5月                预估
     较前月变动        +5,900    +7,700     (+7,300)  +10,000
     失业率(%)            2.3       2.3        (2.3)
     失业人口(百万人)   0.815     0.809      (0.803)
    
    按国际劳工组织(ILO)标准计算
    
                         3-5月     12-2月   2016年3-5月  
                                         
     失业人口(百万)      1.495     1.559     1.647
     失业率(%)             4.5       4.7        4.9           4.
6
     按季变动              -64     --       --(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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