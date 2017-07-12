更正(官方)-表格：英国截至5月的三个月失业率降至4.5%，为1975年以来最低

(英国国家统计局官方更正：6月请领失业金人数增加5,900人至81.5万人 （非“增加6,000人至非“82.9万人”）) 路透7月12日 - 英国国家统计局周三公布： * 6月请领失业金人数增加5,900人至81.5万人，路透调查预估为增加 1万人 * 截至5月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业人口减少6. 4万人至149.5万人；失业率为4.5%（路透调查预估为4.6%），为1975年以 来最低 * 截至5月的三个月平均每周薪资所得较上年同期增加1.8%(预估为增 加1.8%)，为2014年11月以来最小增幅 * 截至5月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2 .0%(预估为增加1.9%) 以下为详细数据(除特殊说明外，数据均经过季节调整): 请领失业金人数 6月 5月 预估 较前月变动 +5,900 +7,700 (+7,300) +10,000 失业率(%) 2.3 2.3 (2.3) 失业人口(百万人) 0.815 0.809 (0.803) 按国际劳工组织(ILO)标准计算 3-5月 12-2月 2016年3-5月 失业人口(百万) 1.495 1.559 1.647 失业率(%) 4.5 4.7 4.9 4. 6 按季变动 -64 -- --(完) (编译 利棣儿；审校 李军)