更正 - 金属期市：伦铜触及四个半月高位，因中国点亮金属需求前景

(更正：因英文原文有误，标题更正为触及“四个半月高位”，非“三个 半月高位”) 路透墨尔本7月17日 - 伦铜周一触及3月初来高位，因美元走软，以 及中国第二季经济数据乐观擦亮金属需求前景。 中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高 位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。主要的金属用 户--房地产业的潜在需求仍对政府控制措施具有韧性。 “我仍看好铜。房地产业背景仍良好，中国经济和工业产出数据也表 现良好。来自国家电网的订单也在到来，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan 表示。 0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.98%至每吨5, 984美元，稍早触及3月2日以来高位5,986.50美元。上周五涨幅接近1%。 上海期交所主力期铜合约 涨1.3%，报每吨47,780元人民币(7 ,053美元)。沪镍 跳涨4%，因中国钢铁行业需求增加，钢铁价格 亦上涨。 中国6月钢铁和铝产量创纪录高位，因生产商希望趁价格上涨大赚一 笔。 美国6月消费者物价持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不 振，国内需求疲弱，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年第三次 升息的可能性。 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，7月11日止当周， 对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金净多仓，并削 减铜期货和期权净多仓。(完) (编译 杜明霞/艾茂林; 审校 王洋/于春红)