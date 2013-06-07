更正-《热点透视》欧元区深陷就业-成长的恶性循环(5月31日)

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：因译文有误，内文第四段应为，“而且新聘人手还会有赋税、条规和义务方面的问题”；非“尽管在纳税规定和义务方面需要新的人力”)
撰稿 Edward Hadas
路透伦敦5月31日 - 欧元区4月失业率高达12.2%，如此空前的高失业率令人羞愧。其中更令人不堪的是年轻人的失业率为创纪录的24.4%。这要归咎于经济不景气，但国内生产总值(GDP)的成长不是解药。这是要靠就业才能推动GDP成长，而非反其道而行。
金融危机造成欧元区GDP在2008年回落。而后金融压力及GDP下滑带来的影响将失业率从7.3%往上推。这样的因果关系随后被打断。自2009年第二季以来，GDP断断续续地上升，如今较峰值水准低3%；而劳动市场却一直不断恶化。
经济学家通常把GDP和就业之间的背离情况归因于劳动生产力的提高。但这只是用行话来描述情势--生产力的定义恰巧就是产值相对于就业之比。
在现代化且受到层层规范的欧元区经济体中，扼杀就业要比创造就业容易得多。科技和电信的进步，不断地降低劳动力的需求，而且新聘人手还会有赋税、条规和义务方面的问题。然财务持续吃紧，尤其是欧元区二线国家，使得雇主更不愿意提供就业机会。
欧洲的人口情况也加重了阻碍就业的压力。开始成家立业的年轻人对商品和服务的需求尤其殷切；年老者则大都不愿消费。然在最近的10年，欧元区年龄介于20-35岁的年轻人口减少了7%，而逾60岁以上的人口则增加了17%。这可以解释当需求呈现结构性疲弱时，为何还要聘用员工？
财政和货币政策刺激的力量没有强大到足以中断这种根深蒂固的的就业-成长恶性循环。这需要更细致的政策，才能降低聘雇成本并提高失业的成本。在劳工受过良好教育且失业率只有5.4%的德国，已展现了所能做的努力，而且没有提供直接的政府聘雇。悲哀的是，在其他大多数的欧元区成员国，都是说得多做得少。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币