更正-《热点透视》欧元区深陷就业-成长的恶性循环(5月31日)

(更正：因译文有误，内文第四段应为，“而且新聘人手还会有赋税、条规和义务方面的问题”；非“尽管在纳税规定和义务方面需要新的人力”)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦5月31日 - 欧元区4月失业率高达12.2%，如此空前的高失业率令人羞愧。其中更令人不堪的是年轻人的失业率为创纪录的24.4%。这要归咎于经济不景气，但国内生产总值(GDP)的成长不是解药。这是要靠就业才能推动GDP成长，而非反其道而行。

金融危机造成欧元区GDP在2008年回落。而后金融压力及GDP下滑带来的影响将失业率从7.3%往上推。这样的因果关系随后被打断。自2009年第二季以来，GDP断断续续地上升，如今较峰值水准低3%；而劳动市场却一直不断恶化。

经济学家通常把GDP和就业之间的背离情况归因于劳动生产力的提高。但这只是用行话来描述情势--生产力的定义恰巧就是产值相对于就业之比。

在现代化且受到层层规范的欧元区经济体中，扼杀就业要比创造就业容易得多。科技和电信的进步，不断地降低劳动力的需求，而且新聘人手还会有赋税、条规和义务方面的问题。然财务持续吃紧，尤其是欧元区二线国家，使得雇主更不愿意提供就业机会。

欧洲的人口情况也加重了阻碍就业的压力。开始成家立业的年轻人对商品和服务的需求尤其殷切；年老者则大都不愿消费。然在最近的10年，欧元区年龄介于20-35岁的年轻人口减少了7%，而逾60岁以上的人口则增加了17%。这可以解释当需求呈现结构性疲弱时，为何还要聘用员工？