更正-中国社会：原铁道部长刘志军被判处死刑，缓期二年执行--新华

(更正：原文第二段背景中收受财物6,460.54“万亿元”，应为"6,460.54万元")

路透北京7月8日 - 新华社周一报导，北京市第二中级人民法院一审宣判，中国原铁道部部长刘志军被法院以受贿罪、滥用职权罪数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行。

据新华网此前报导，北京市检查院指控其于1986-2011年间收受财物6,460.54万元人民币，应以受贿罪、滥用职权罪追究刑事责任。

报导并引述北京市人民检察院第二分院指控称，上述时间中被告人刘志军利用职务便利，为邵力平、丁羽心等11人在职务晋升、承揽工程、获取铁路货物运输计划等方面提供帮助，非法收受上述人员给予的财物。

指控并称，在担任铁道部部长期间，刘志军违反规定，徇私舞弊，为丁羽心及其与亲属实际控制的公司获得铁路货物运输计划、获取经营动车组轮对项目公司的股权、运作铁路建设工程项目中标、解决企业经营资金困难等事项提供帮助。

“使丁羽心及其亲属获得巨额经济利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失，应以受贿罪、滥用职权罪追究刘志军的刑事责任。”指控称。