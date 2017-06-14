版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 08:55 BJT

期货日报：中国螺纹钢现货价格6月跌速放缓

以下内容节选自6月14日的《期货日报》：

今年以来，在周边商品大幅回调的背景下，螺纹钢显得一枝独秀。螺纹钢利润处于极高水平，盘面基差也处于800元/吨的极高水平，这些问题的关键在于现货价格高位。如果现货开始下跌，那么极端利润和极端贴水都会得到修复。我们通过分析未来几个月的供需变化，尝试判断现货是否具有下跌的动力。

由于目前社会库存低位，螺纹钢现货抗跌性较强。钢厂库存虽然开始增加，但需要一定的时间去积累。市场最大的不确定性是电炉钢的产量。总的来看，6月螺纹钢现货价格下跌速度不会太快。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐