版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 08:51 BJT

期货日报：中国镍价筑底之路漫长，建议逢反弹抛空

以下内容节选自5月31日的《期货日报》：

在需求没有明显支撑的情况下，不锈钢价格难言好转，进而压缩不锈钢厂利润，传导至原料端，镍价筑底之路仍漫长。

在镍金属供应恢复的背景下，镍价转强需要消费的支持，但从不锈钢价格、库存、生产利润等几个方面，暂时难以看到好转的迹象，不锈钢价格还将继续走弱。总体来看，在不锈钢需求增长乏力的情况下，镍价筑底之路漫长，建议逢反弹抛空。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐