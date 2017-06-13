期货日报：人气低迷，沪铜偏弱运行

铜价在今年2月触及6204美元/吨高点之后，便开启了长达数月的振荡下行走势。截至5月初，最低已至5462.5美元/吨，3个月跌幅接近800美元/吨，但近两个交易日迅速反弹至5800美元/吨附近。自年初至今，伦铜仅1月实现小幅上涨，2—5月均承压下滑，整体则依旧运行在自去年12月至今形成的整理平台上，显示多空双方处于胶着状态。

宏观面，短期全球所面临的经济不确定性有所降低，未来市场关注焦点将集中在法国大选和美国6月议息会议上，全球各主要经济体通货膨胀相对企稳，各国宽松货币政策都有收紧趋势，美国6月加息预期较浓，同时还有缩表计划的启动，目前市场预期将于9月开启。总体来看，宏观层面的流动性收紧将限制铜价的上涨空间，尽管长期来看铜价在成本端以及供需矛盾扭转的支撑之下仍有上涨潜能，但中短期随着资金关注度的下滑，铜价上涨动能不足，或继续陷入弱势振荡。(完)