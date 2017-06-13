期货日报：人气低迷，沪铜偏弱运行

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月13日的《期货日报》：
铜价在今年2月触及6204美元/吨高点之后，便开启了长达数月的振荡下行走势。截至5月初，最低已至5462.5美元/吨，3个月跌幅接近800美元/吨，但近两个交易日迅速反弹至5800美元/吨附近。自年初至今，伦铜仅1月实现小幅上涨，2—5月均承压下滑，整体则依旧运行在自去年12月至今形成的整理平台上，显示多空双方处于胶着状态。
宏观面，短期全球所面临的经济不确定性有所降低，未来市场关注焦点将集中在法国大选和美国6月议息会议上，全球各主要经济体通货膨胀相对企稳，各国宽松货币政策都有收紧趋势，美国6月加息预期较浓，同时还有缩表计划的启动，目前市场预期将于9月开启。总体来看，宏观层面的流动性收紧将限制铜价的上涨空间，尽管长期来看铜价在成本端以及供需矛盾扭转的支撑之下仍有上涨潜能，但中短期随着资金关注度的下滑，铜价上涨动能不足，或继续陷入弱势振荡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为