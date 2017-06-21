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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 08:48 BJT

期货日报：供应过剩，大连豆粕期货后市偏弱

以下内容节选自6月21日的《期货日报》：

　　6月以来，豆粕期货从2600元/吨一线持续反弹，在2700元/吨遭遇阻力。从供需层面分析，下半年豆粕偏弱运行。一方面，北美大概率增产，全球大豆供应压力继续增大；另一方面，生猪存栏回升缓慢，禽类存栏步入下行趋势，豆粕需求增长乏力。

豆粕市场面临供应压力增大，而需求拉动不足的窘境，预计后市偏弱。短期内可尝试做空波动率；待美豆新作上市，天气炒作完毕，供应压力坐实，豆粕可能出现趋势性下跌行情，届时可做空豆粕期货。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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