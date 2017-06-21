期货日报：供应过剩，大连豆粕期货后市偏弱

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月21日的《期货日报》：
6月以来，豆粕期货从2600元/吨一线持续反弹，在2700元/吨遭遇阻力。从供需层面分析，下半年豆粕偏弱运行。一方面，北美大概率增产，全球大豆供应压力继续增大；另一方面，生猪存栏回升缓慢，禽类存栏步入下行趋势，豆粕需求增长乏力。
豆粕市场面临供应压力增大，而需求拉动不足的窘境，预计后市偏弱。短期内可尝试做空波动率；待美豆新作上市，天气炒作完毕，供应压力坐实，豆粕可能出现趋势性下跌行情，届时可做空豆粕期货。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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