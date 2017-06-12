期货日报：内外宏观走势左右价格，谨慎看待沪铜走升空间

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月12日的《期货日报》：
在基本面矛盾并不突出的情况下，随着宏观氛围的变化,近期铜价出现反弹。展望后市，第一，经济能否持续稳健仍有很大的不确定性；第二，制造业回落，其中地产、汽车增速仍面临下滑风险；第三，从流动性层面来看，金融去杠杆背景下，货币和信用都将进一步收紧，为铜价继续上行带来一定压制。
铜市供需矛盾短期并不突出，左右近期价格走势的主要因素仍在内外宏观走势，尤其是对国内经济放缓的分歧上。铜价虽在技术面取得一定突破，若经济无超预期表现，则继续上行动能并不具备，关注伦铜上方压力位5,875美元/吨，对应国内期铜在47,000元/吨一线。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为