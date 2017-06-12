期货日报：内外宏观走势左右价格，谨慎看待沪铜走升空间

以下内容节选自6月12日的《期货日报》：

在基本面矛盾并不突出的情况下，随着宏观氛围的变化,近期铜价出现反弹。展望后市，第一，经济能否持续稳健仍有很大的不确定性；第二，制造业回落，其中地产、汽车增速仍面临下滑风险；第三，从流动性层面来看，金融去杠杆背景下，货币和信用都将进一步收紧，为铜价继续上行带来一定压制。

铜市供需矛盾短期并不突出，左右近期价格走势的主要因素仍在内外宏观走势，尤其是对国内经济放缓的分歧上。铜价虽在技术面取得一定突破，若经济无超预期表现，则继续上行动能并不具备，关注伦铜上方压力位5,875美元/吨，对应国内期铜在47,000元/吨一线。(完)

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