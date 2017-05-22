期货日报：多重压制，沪铜或再次探底

近期,铜市表现较为平静，沪铜反复在44500—47000元/吨区间振荡，一直未有大的趋势性行情。铜精矿短缺传导为精炼铜短缺被证伪后，之前市场一直炒作的铜矿供应问题也未再提及。潮水退去之后，罢工对于铜精矿供应的影响究竟几何,为此笔者来回顾一下境外铜精矿的真实供应。

综合来看，后市随着补库效应减弱，高企的显性库存将压制铜价的上行空间。下半年铜价还将面临宏观面的压力，或再次探底。另外，今年铜价的波动节奏上或与往年有所不同，旺季不涨，淡季不跌，二季度至四季度铜价将表现为先跌—后涨—再跌。预计LME三月期铜核心波动区间为5200—5950美元/吨，低点可至5000美元/吨。(完)