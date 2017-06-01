期货日报：大连铁矿石期货下半年将阶梯式走低

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月1日的《期货日报》：
2017年5月中旬以来，铁矿石期现货价格跟随钢价大涨出现修复性反弹。展望下半年，我们认为铁矿石基本面疲软，依旧推荐作为空头配置。
2017年以来，钢厂利润良好，盈利钢厂比例始终在70%以上，带动高炉开工率从1月中旬开始持续回升。经过5个多月的复产之后，mysteel口径统计的高炉开工率从年初的72.24%增长到最高时的76.52%，产能利用率从80.35%增长到86.06%，虽然和2016年的高点81.22%、86.94%相比仍有一定差距，但需要注意的是，mysteel口径中，部分落后淘汰产能仍然计算在分母之中，使得开工率数字和实际情况相比偏低。而剔除掉淘汰产能之后，2017年高炉产能利用率高点达到91.01%，基本满负荷生产。目前，钢厂对铁矿石的需求处于高位平台区间，下半年增长空间非常有限。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为