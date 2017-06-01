期货日报：大连铁矿石期货下半年将阶梯式走低

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

2017年5月中旬以来，铁矿石期现货价格跟随钢价大涨出现修复性反弹。展望下半年，我们认为铁矿石基本面疲软，依旧推荐作为空头配置。

2017年以来，钢厂利润良好，盈利钢厂比例始终在70%以上，带动高炉开工率从1月中旬开始持续回升。经过5个多月的复产之后，mysteel口径统计的高炉开工率从年初的72.24%增长到最高时的76.52%，产能利用率从80.35%增长到86.06%，虽然和2016年的高点81.22%、86.94%相比仍有一定差距，但需要注意的是，mysteel口径中，部分落后淘汰产能仍然计算在分母之中，使得开工率数字和实际情况相比偏低。而剔除掉淘汰产能之后，2017年高炉产能利用率高点达到91.01%，基本满负荷生产。目前，钢厂对铁矿石的需求处于高位平台区间，下半年增长空间非常有限。(完)

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