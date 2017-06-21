期货日报：大连铁矿石期货多头信心恢复仍需时间

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月21日的《期货日报》：
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
从宏观和资金的角度来看，1—5月，国内固定资产投资增速继续回落，房地产开发投资和房屋新开工面积增速有所下滑，6月银行间拆借利率多数明显上升，美联储再度加息并公布缩表计划，利空因素仍在压制，短期铁矿石或维持偏弱振荡格局。但中长期来看，特别是7月以后，随着资金面紧张状况逐步缓解，加上南方地区将告别梅雨季节，钢厂补库行情或再现。预计铁矿石短期偏弱振荡甚至再下一城后，继续走低空间将有限，下半年反弹行情或可期。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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