期货日报：大连铁矿石期货多头信心恢复仍需时间

铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。

从宏观和资金的角度来看，1—5月，国内固定资产投资增速继续回落，房地产开发投资和房屋新开工面积增速有所下滑，6月银行间拆借利率多数明显上升，美联储再度加息并公布缩表计划，利空因素仍在压制，短期铁矿石或维持偏弱振荡格局。但中长期来看，特别是7月以后，随着资金面紧张状况逐步缓解，加上南方地区将告别梅雨季节，钢厂补库行情或再现。预计铁矿石短期偏弱振荡甚至再下一城后，继续走低空间将有限，下半年反弹行情或可期。(完)