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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 08:39 BJT

期货日报：新棉上市前供应总量充足，郑棉振荡区间或下移

以下内容节选自6月9日的《期货日报》：

3月抛储以来，国内棉花供需矛盾缓和，市场没有强有力的驱动因素，现货维持稳定，郑棉市场上有较大的套保压力，下有点价支撑，整体区间振荡。进入6月，抛储还将延续，新疆棉供应结构性偏紧，现货坚挺。近日由于贴水幅度增大，郑棉1709合约在15300元/吨上下窄幅波动，但由于高升水点价资源比例提高，未来郑棉振荡区间或下移。

当前郑棉由于贴水现货700—800元/吨的较大幅度，市场点价增多，短期反弹。但未来随着高性价比资源的减少，点价资源高升水比例增加，郑棉振荡区间下沿或下移，不排除移至15000元/吨下方的可能。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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