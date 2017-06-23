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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:47 BJT

期货日报：沪胶仍将继续筑底，基本面依然较为弱势

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

6月以来，沪胶主力合约围绕12400点窄幅振荡，日内波动显着减小。上周三受主要产胶国将于周末召开限产会议的影响，主力合约盘中涨幅一度超过3%，周五顺利站上13000点关口，打破前期近两周的盘整走势。

　　总之，目前基本面依然较为弱势，主产国联合限制出口难以从根本上改变这一格局，沪胶仍将艰难筑底。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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