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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:38 BJT

期货日报：沪胶短期弱势恐难改观

以下内容节选自6月6日的《期货日报》：

受端午节期间外盘日胶接连下挫、美联储6月加息脚步临近以及国内金融去杠杆力度升级的多重利空打击，节后沪胶期货再度大幅下挫，主力1709合约期价在击穿13,000元/吨平台后，径直跌向12,000元/吨寻求支撑。虽说上周五美国非农就业数据意外走弱，小幅削弱美元升息预期，但面对沪胶供需结构偏弱和社会显性库存高企，未来胶价重心依然存在下行风险。

虽说美国非农就业数据给市场泼了一盆冷水，但美联储6月升息恐难止步。在供需面偏弱和现货显性库存高企的背景下，未来沪胶继续走弱的动力依旧存在，寻底之路尚未完结。不过，短期可关注11,000—12,000元/吨区间的国产胶割胶成本线支撑，或有技术性反弹出现。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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