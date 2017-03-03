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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:40 BJT

期货日报：沪铜高位调整压力再度显现

以下内容节选自3月3日的《期货日报》：

进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。

　　短期宏观数据向好意味着补库带来的复苏尚未结束。行业集中度提高，大型企业订单充足，因此铜价短期坚挺。然而，需求端复苏依旧偏弱，铜价高位振荡使得下行风险累积。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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