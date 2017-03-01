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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 08:47 BJT

期货日报：煤焦价格下行压力增强

以下内容节选自3月1日的《期货日报》：

　　 焦炭价格自去年11月高点已经下跌了500多元/吨，目前，山西晋中准一级焦价格在1530元/吨，天津港准一级焦价格跌至1740元/吨。焦煤价格年后的下跌幅度也有150元/吨。分析看，钢厂炼焦煤库存和焦炭库存偏高是压制煤焦价格的主要原因。

焦化厂与上下游议价的过程中处于劣势。一般情况下，煤矿和钢厂根据市场调价，焦化厂被动接受。目前，钢厂焦炭库存和焦化厂炼焦煤库存均处于相对高位，二者均放缓了采购节奏，加之山东等地煤矿库存正在累积，若无下游需求的支撑，随着时间的推移，煤焦价格下行压力会进一步加大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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