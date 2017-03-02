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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:48 BJT

期货日报：补库需求仍存，大连铁矿石价格强势难改

以下内容节选自3月2日的《期货日报》：

最近，铁矿石价格在持续上涨后有所调整。目前，下游旺季来临，叠加供给侧改革深化，钢铁市场景气度回升。随着钢企开工率企稳，补库需求会对铁矿石价格产生较强支撑，预计铁矿石价格强势难改。

补库需求是前一阶段推动铁矿石价格上涨的重要力量。首先，宏观经济数据显示国内经济企稳，原材料的投资性需求不断增强，助推工业品价格上涨。其次，高炉产能部分替代电炉产能使得高品位铁矿石需求有增加预期。最后，铁矿石价格从历史绝对值来看并不高，在国产矿供给不足、外矿议价能力提升的背景下，铁矿石价格重心不断上移。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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