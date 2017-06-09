期货日报：郑商所菜油期货反弹高度有限，因国内油脂供应充足

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月9日的《期货日报》：
经过5月下旬的破位下跌后，6月以来，郑州菜油企稳反弹，主力合约一度上行近200点。目前国内油脂供应充足，而消费短期内难见起色，加之新作美豆长势良好，南美大豆出口趋增，料菜油期货的反弹高度较为有限。
5月中旬以来，中国夏收油菜籽陆续上市。因播种面积下降，今年国内油菜籽减产已成定局。由于去年油菜籽收购价前低后高，农民没有享受到后期油菜籽价格上涨的红利，今年农民放慢出售步伐。另一方面，今年小机榨油设备增多，为争抢原料，油厂纷纷抬价收购，使得今年国产新作油菜籽价格高开高走。自上市不到一个月的时间，油菜籽收购价格已刷新去年以来高点。但是，近日由进口油菜籽压榨的菜油价格大幅下跌，还是给油厂抬价收购国产油菜籽带来了风险，迫使油厂在本周调低了油菜籽收购价格，据监测，在四川部分地区下调幅度达0.1元/斤。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为