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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 08:36 BJT

期货日报：郑商所菜油期货反弹高度有限，因国内油脂供应充足

以下内容节选自6月9日的《期货日报》：

经过5月下旬的破位下跌后，6月以来，郑州菜油企稳反弹，主力合约一度上行近200点。目前国内油脂供应充足，而消费短期内难见起色，加之新作美豆长势良好，南美大豆出口趋增，料菜油期货的反弹高度较为有限。

　　5月中旬以来，中国夏收油菜籽陆续上市。因播种面积下降，今年国内油菜籽减产已成定局。由于去年油菜籽收购价前低后高，农民没有享受到后期油菜籽价格上涨的红利，今年农民放慢出售步伐。另一方面，今年小机榨油设备增多，为争抢原料，油厂纷纷抬价收购，使得今年国产新作油菜籽价格高开高走。自上市不到一个月的时间，油菜籽收购价格已刷新去年以来高点。但是，近日由进口油菜籽压榨的菜油价格大幅下跌，还是给油厂抬价收购国产油菜籽带来了风险，迫使油厂在本周调低了油菜籽收购价格，据监测，在四川部分地区下调幅度达0.1元/斤。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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