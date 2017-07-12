期货日报：郑商所菜粕期价上行阻力增大，需美豆产区天气持续发力

以下内容节选自7月12日的《期货日报》：

目前沿海菜籽库存较高，近期国内菜粕供给有保障。需求方面，今年南方降水较多，水产养殖业对菜粕的需求不及预期，国内菜粕供应相对宽松。此外，今年中国大豆进口量屡创新高，国内大豆和豆粕库存较高，豆粕供应过剩，豆粕对菜粕的替代压力仍然较大。预计近期菜粕期价上行阻力增大，菜粕价格持续上涨需要美豆产区天气持续发力。

由于今年上半年国内菜粕、菜油价格持续下跌，进口菜籽压榨利润较差，市场预计7、8月进口菜籽到港量将会减少。今年上半年国内菜油价格持续下跌，据农业部数据显示，截至6月底全国菜油均价为6,200元/吨左右，较年初的7,200元/吨下降13.89%；菜粕价格也较年初的2,500元/吨下跌8%至2,300元/吨左右。菜油和菜粕价格的下跌使得进口油菜籽的压榨利润较差，根据测算，4月以来进口菜籽的平均压榨利润为-160元/吨。进口菜籽压榨长期处于亏损状态使得油厂进口积极性降低。根据市场监测，预计7、8月进口菜籽到港量分别为42万吨和24万吨。如此来看，8月国内菜籽供给或偏紧。(完)

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