期货日报：郑商所菜粕期货短期弱势恐难改观

以下内容节选自6月7日的《期货日报》：

进口菜籽大量到港，随着油厂开机率的提高，未来两周压榨量将回升，沿海菜粕库存也将随之累积。虽然已经步入水产养殖旺季，但近期南方持续降水，水产饲料需求不及预期。豆粕库存庞大，豆粕和菜粕价差较小。上述因素作用下，菜粕价格难言乐观，关注主力合约在2200元/吨附近的运行情况。

进口大豆到港，国内油厂大豆、豆粕库存大幅增加，豆粕存在胀库风险。截至第22周，沿海油厂大豆库存为493.51万吨，环比下降2.50%，同比提升11.39%；豆粕库存为115.75万吨，环比提升6.55%，同比提升60.12%。此外，中国农业部数据显示，上周，全国豆粕均价下跌35.46元/吨，至2956元/吨，周跌幅为1.18%，豆粕和菜粕的价差为536.06元/吨，周跌幅为1.85%。豆粕库存庞大，且和菜粕的价差缩小，其对菜粕的替代增强。(完)

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