期货日报：郑商所菜粕期货短期弱势恐难改观

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月7日的《期货日报》：
进口菜籽大量到港，随着油厂开机率的提高，未来两周压榨量将回升，沿海菜粕库存也将随之累积。虽然已经步入水产养殖旺季，但近期南方持续降水，水产饲料需求不及预期。豆粕库存庞大，豆粕和菜粕价差较小。上述因素作用下，菜粕价格难言乐观，关注主力合约在2200元/吨附近的运行情况。
进口大豆到港，国内油厂大豆、豆粕库存大幅增加，豆粕存在胀库风险。截至第22周，沿海油厂大豆库存为493.51万吨，环比下降2.50%，同比提升11.39%；豆粕库存为115.75万吨，环比提升6.55%，同比提升60.12%。此外，中国农业部数据显示，上周，全国豆粕均价下跌35.46元/吨，至2956元/吨，周跌幅为1.18%，豆粕和菜粕的价差为536.06元/吨，周跌幅为1.85%。豆粕库存庞大，且和菜粕的价差缩小，其对菜粕的替代增强。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为