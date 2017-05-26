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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 10:39 BJT

标题新闻：三星电子将成立5,000亿韩元供应商补助基金，回应韩国总统文在寅保护小企业的呼吁

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 张明钧; 审校 高琦)
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