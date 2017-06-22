版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 11:52 BJT

标题新闻：中国正研究自行推出综合指数，以改进铁矿石定价体系--中国钢铁工业协会副会长

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐