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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 23:25 BJT

标题新闻：今年前两个月全球精炼铜市场过剩14.9万吨，去年同期过剩4.4万吨－国际铜业研究组织

国际铜业研究组织(ICSG)

      
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