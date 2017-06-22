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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 00:25 BJT

标题新闻：伊拉克油长称该国6月迄今原油日产量431.5万桶，日出口380万桶，料油价7月底开始反弹

伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)

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