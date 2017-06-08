版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 22:35 BJT

标题新闻：伊斯兰国称该组织杀死了两名在巴基斯坦绑架的中国公民－该组织新闻社

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐