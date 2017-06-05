版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:03 BJT

标题新闻：伊朗和以俄罗斯为首的欧亚经济联盟(EEU)讨论签订自由贸易协定，此举将增强伊俄经贸及军事关系

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐