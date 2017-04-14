标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月21日
路透6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.87542人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 21.07 8.59 2.80 南玻 9.24 5.32 1.98 深康佳 4.69 2.80 1.91 ST中华 8.85 3.31
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路透6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.87542人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 21.07 8.59 2.80 南玻 9.24 5.32 1.98 深康佳 4.69 2.80 1.91 ST中华 8.85 3.31
路透6月21日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:44时,1美元=6.8291人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.51 0.686 1.60 市北高新 7.54 0.545 2.03 大众交通 5.48 0.685 1.17 永生投资 10.9 1.187 1.34 老凤祥
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。