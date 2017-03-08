版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 8日 星期三 21:43 BJT

标题新闻：加拿大1月建筑许可较前月增加5.4%，住宅与非住宅兴建意愿皆上升--统计局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐