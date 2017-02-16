标题新闻：匈牙利央行官员称今年没有发行外币债券需求，但赞成小额发行人民币债券

中国货币市场：公开市场净回笼未影响流动性大势，非银跨月压力渐增

路透上海6月21日 - 在有财政支出和金融机构收取存准利息情况下，中国央行周三公开 市场净回笼对银行间债市流动性冲击并不明显，银行等轧平头寸难度不大。但对券商等非银 机构来说，从隔夜到可跨月的14天期回购价格升势均较明显，半年末前融资压力渐增。 交易员认为，从央行对流动性越来越精准的管理来看，尽管结构性波动难免，但平稳度 过6月料无大碍。另外，存单发行市场继续改善，AAA评级三个月的同业存单价格已跌至4.6% 下方。 华北一银行交易员称，“现在资金还行，大家只是担心月底，情绪比较谨慎。” 考虑财政支出、金融机构收取法定准备金利息对冲逆回购到期等因素，央行周三仅进行 了400亿元七天期逆回购，公开市场两周来首现单日净回笼，规模400亿。另据业内人士透露 ，金融机构此次收到的今年第二季法定存款准备金利息，规模约800亿元。 上海一券商交易员透露，今日早盘上交所回购利率全线上行，而在银行间市场融资，可 跨月的14天期品种报价已超过6%，半年效应对非银机构压力渐显。 以下为主要货币市场利率报