标题新闻：匈牙利央行官员称今年没有发行外币债券需求，但赞成小额发行人民币债券

《汇市简讯》美元/日圆从111.19反弹，但走势仍沉重
* 小时云区底部在111.21，55日移动均线切入位在111.04，日基准线在110.97，200日移动均线切入位在110.82 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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* 小时云区底部在111.21，55日移动均线切入位在111.04，日基准线在110.97，200日移动均线切入位在110.82 (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透东京6月21日 - 日本长期公债价格周三上涨，尾随隔夜美债升势，收益率曲线因而趋平。 指标10年券日债收益率 持平在0.050%；30年券收益率 下跌1基点至0.790%。 日债收益率曲线反映隔夜美债走势，后者收益率曲线趋平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 超长期公债也获得了强劲的国内买需支持，譬如20年期和30年期公债。 日本证券业协会周二发布的数据显示，5月大型国内银行净买入5,216亿日圆(46.9亿美元)超长期公债。 以往，监于与这些券种相关的存续期风险，国内银行并未积极投资超长期日债。但他们为追求更高的收益而有所调整；在日本央行宽松政策下，指标10年期公债收益率比零水平高不了多少。 当日涨跌 上日
路透上海6月21日 - 在有财政支出和金融机构收取存准利息情况下，中国央行周三公开 市场净回笼对银行间债市流动性冲击并不明显，银行等轧平头寸难度不大。但对券商等非银 机构来说，从隔夜到可跨月的14天期回购价格升势均较明显，半年末前融资压力渐增。 交易员认为，从央行对流动性越来越精准的管理来看，尽管结构性波动难免，但平稳度 过6月料无大碍。另外，存单发行市场继续改善，AAA评级三个月的同业存单价格已跌至4.6% 下方。 华北一银行交易员称，“现在资金还行，大家只是担心月底，情绪比较谨慎。” 考虑财政支出、金融机构收取法定准备金利息对冲逆回购到期等因素，央行周三仅进行 了400亿元七天期逆回购，公开市场两周来首现单日净回笼，规模400亿。另据业内人士透露 ，金融机构此次收到的今年第二季法定存款准备金利息，规模约800亿元。 上海一券商交易员透露，今日早盘上交所回购利率全线上行，而在银行间市场融资，可 跨月的14天期品种报价已超过6%，半年效应对非银机构压力渐显。 以下为主要货币市场利率报