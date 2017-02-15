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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 00:18 BJT

标题新闻：威讯与雅虎达成初步协议，将收购雅虎核心互联网业务的价格削减约2.50亿美元-彭博

威瑞森通讯(威讯，Verizon Communications)

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