版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 01:17 BJT

标题新闻：料东芝最早于周二签署协议向一日本牵头财团出售芯片部门，目标3月底完成交易-日经

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐