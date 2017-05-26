版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 13:37 BJT

标题新闻：新加坡4月工业生产按年增加6.7%，连续第九个月增长，得益于电子产品生产继续上升

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐